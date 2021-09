Die Leipziger starteten vor 2.586 Zuschauern in der dortigen Arena gut in die Partie und führten nach zehn Minuten mit 5:4. Doch dann kam ein Bruch ins Spiel und die Gäste drehten die Führung bis in die Schlussphase der ersten Hälfte. Dabei zeigte nun auch der Hamburger Nationalkeeper Johannes Bitter seine Klasse. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand ging es für den SC DHfK in die Pause.