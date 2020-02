Die Leipziger kamen in eigener Halle nur schwer in die Partie. In der Anfangsphase wechselte die Führung hin und her, dann erarbeitete sich Minden leichte Vorteile und ging beim 5:7 (15.) erstmals mit zwei Toren in Führung. Auch im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte hatte der SC DHfK seine Mühe, während die Mindener ihren Vorsprung weiter ausbauten. Zwei schnelle Treffer kurz vor der Halbzeitpause sorgten zumindest wieder für etwas Hoffnung auf Leipziger Seite.

Leipzigs Torwart Joel Birlehm. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports