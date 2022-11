Mit fortlaufender Spieldauer fand der aktuelle Bundesligazweite aus Mannheim aber immer besser in die Partie und erhöhte den Druck. Halil Janganjac besorgte die erste Führung der Gäste, Nationalspieler Patrick Groetzki erhöhte kurz darauf auf 15:13 (27.). In Überzahl konnte Leipzig durch Lukas Krzikalla kurz vor der Pause noch den wichtigen Ausgleich erzielen, doch die Löwen konterten dank Juri Knorr mit dem Halbzeitpfiff und nahmen die knappe Führung mit in die Pause.

Der Start in die zweite Hälfte glich einem Alptraum aus Sicht der Leipziger. Wie schon in der Liga gegen den SC Magdeburg verschlief der SC DHfK die Anfangsminuten komplett und musste einen 7:1-Lauf der Gäste hinnehmen. Auch im Anschluss sah der Bundesliga-16. gegen die Mannheimer keinen Stich mehr. Nach 36 Minuten war der Rückstand auf sieben Treffer (16:23) angewachsen. Luca Witzke, Lukas Binder und Kristjansson ließen mit drei schnellen Toren zwar noch etwas Hoffnung aufkeimen, doch die Löwen spielten nun ihren Stiefel souverän runter und drückten dem Gegner ihr Spiel auf.

Leipzig offenbarte dagegen große Lücken in der Abwehr und wirkte mental nicht auf der Höhe. Hinzu kam, dass Joel Birlehm einen herausragenden Tag erwischte und seine ehemaligen Kollegen mit starken Paraden zum Verzweifeln brachte. So fiel die Niederlage am Ende auch in der Höhe verdient aus. Daran änderten auch Kristjanssons acht Treffer nichts. Für die Löwen traf Groetzki neunmal.