6000 Zuschauer in der ausverkauften Arena erlebten einen rasanten Start in die Partie. Bereits nach fünf Minuten waren sieben Treffer gefallen. Zwar konterten die Rhein-Neckar Löwen den 3:4-Rückstand mit drei Toren nacheinander zum 6:4 (8. Minute). In der Folge bekamen die Leipziger die Partie jedoch immer besser in den Griff, weil sie sich in der Abwehr deutlich stabilisierten und Torhüter Kristian Saeveras immer stärker wurde.