Bennet Wiegert geriet an gesichts vieler Ballverluste an den Rand der Verzweiflung. Bildrechte: Picture Point

"Direkt nach dem Spiel sehe ich die Ursache in unseren technischen Regelfehlern. Leipzig hatte eine hohe Effektivität. Wir haben in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht, da war das Ergebnis das Beste. Wir haben absolut verdient hier verloren", sagte SCM-Trainer Wiegert und ergänzte: "Wir waren mental nicht in Höchstform."

DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther hatte das Derby im Vorfeld zum "Spiel des Jahres" erkoren. Und so begannen die Leipziger auch. In ihrem ersten Heimspiel seit dem 18. Dezember ließen sie mit einer sehr aggressiven und beweglichen Deckung den SCM kaum zur Entfaltung kommen und überzeugten in der Offensive mit hohem Tempo und Variabilität. So behaupteten die Gastgeber über weite Strecken der ersten Halbzeit eine knappe Führung. Der größte Vorsprung war beim 14:11 ( 25. Minute ) erreicht. Das Erreichte machten sich die Leipziger bis zur Pause dann jedoch mit unnötigen Zeitstrafen selbst zunichte. Zudem bekamen sie den überragenden Niederländer Smits auf Magdeburger Seite nicht in den Griff.