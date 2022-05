Gut drei Minuten mussten die knapp 4000 Zuschauer in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena auf einen Treffer warten. Dann schlug der SC DHfK innerhalb weniger Sekunden durch Lukas Binder und Lucas Krzikalla gleich doppelt zu. Die Leipziger nutzten die schwache Anfangsphase der Gäste und konnten die Führung so bis zur siebten Minute auf 4:1 ausbauen. Der Rekordmeister wurde nun langsam wach und kämpfte sich, auch dank einem in dieser Phase überragenden Harald Reinkind, in die Partie. So konnte der THW zur 24. Minute erstmals die Führung übernehmen. Hendrik Pekeler traf zum 12:11 aus Sicht der Kieler. Die Mannschaft von André Haber zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und lies den Kieler bis zur Pause keine Chance um davonzuziehen. Im Gegenteil: Mit der Pausensirene brachte Lovro Jotic die Messestädter mit seinem Treffer zum 14:13 erneut traumhaft in Führung.