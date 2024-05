Die Leipziger machten es dem THW Kiel von Beginn an schwer. So entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit wechselnden Führungen. Mitte der ersten Halbzeit leistete sich der SC DHfK im Angriff eine knapp siebenminütige Schwächephase, die Kiel ausnutzte, um mit 10:8 (18.) in Führung zu gehen. Der darauffolgende 4:0-Lauf brachte die Messestädter erstmals in Front (23.). Den "Zebras" unterliefen fortan viele technischen Fehler, die die Leipziger zu nutzen wussten. Die Mannschaft von Runar Sigtryggsson ging mit einer 16:15-Führung in die Kabinen.