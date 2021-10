Beide Teams begannen nervös und fehlerhaft. Nach elf Minuten waren erst fünf Treffer gefallen (3:2). Dann schien sich der SC DHfK den Frust vom Mittwoch aus den Köpfen zu werfen und ging mit 11:6 in Front (21.). Vor allem Linksaußen Lukas Binder überzeugte in dieser Phase. Aber Stuttgart, verletzungsgebeutelt und dabi auch dabei ohne den künftigen Rückkehrer Viggo Kristjansson, kam schnell wieder zurück. Ein Hattrick von Sascha Pfattheicher sorgte für das 9:11 und dann gingen die Gäste sogar erstmals in Führung (12:13/28.). Zur Pause hieß es 14:14.

Mit einem furiosen 7:1-Start in die zweite Hälfte zum 21:15 führten die Leipziger dann jedoch bereits eine Vorentscheidung herbei. Zwar stemmten sich die Schwaben noch einmal gegen die Niederlage, doch in Schlagdistanz kamen sie nicht mehr. In der Schlussphase bauten die stark aufspielenden Leipziger ihren Vorsprung sogar noch aus. Kaum zur Geltung kam beim TVB Bundesliga-Torjäger Adam Lönn. Leipzigs Neuzugang Sime Ivic inszenierte immer wieder gute Angriffe, im Tor hielt im zweiten Abschnitt der Norweger Kristian Saeveraas stark. Mit dem Sieg hat sich der SC DHfK für die "schlechteste Saisonleistung" (Trainer André Haber) am Dienstag im DHB-Pokal gegen Mannheim rehabilitiert. Haber sagte bei "sky" über den ersten Heimerfolg: "Das fühlt sich sehr gut an. Das war sehr, sehr notwendig. Wir hatten jetzt drei Spiele zuhause, wo wir nicht gewinnen konnten, und deshalb war das jetzt umso wichtiger."