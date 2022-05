Wenige Tage nach der Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen begann Leipzig in Stuttgart unkonzentriert. Nach zwei frühen Treffern übernahm der sich in Abstiegsnot befindende TVB mit einem Drei-Tore-Lauf die Initiative und ging in Führung. Leipzig hielt die Partie im Anschluss offen - auch weil Schlussmann Mohamed El-Tayar mit einigen Paraden glänzte.