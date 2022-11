Auch in der zweiten Hälfte lies die DHfK nichts anbrennen. Stattdessen bauten die Leipziger die Führung weiter aus, in der 36. Minute nutzte Patrick Wiesmach die Leipziger Überzahl und erhöhte auf 23:14. Adam Lönn kassierte nach einem Foul an Viggo Kristjansson zuvor die Rote Karte (35.). Es folgten torlose Minuten der Leipziger, in denen Stuttgart noch einmal Morgenluft witterte 20:25 (46.). Doch Simon Ernst machte den Sack für die Gäste zu und traf zum 26:20 (47.). Dann drehte Leipzig nochmal richtig auf, führte mit zehn Zählern (31:21/53.). Trotz der folgenden torlosen Phase trugen die Sachsen die Führung souverän über die Zeit und sicherten sich den nächsten Auswärtssieg. Matej Klíma war mit sieben Treffern der beste Leipziger Werfer. Bereits am Donnerstag (24.11.) geht es für die DHfK weiter. Dann gastiert Melsungen in der Messestadt.