Leipzig begann konzentriert und führte schnell mit 2:0. Allerdings blieben die Gastgeber in Schlagdistanz. Beim Stand von 8:5 verloren die Sachsen jedoch den Spielfaden. Sieben Minuten gelang dem SC DHfK kein Treffer, was den Hausherren die erste Führung (9:8) bescherte. Nach einer Auszeit von Leipzigs Coach Andre Haber fingen sich die Gäste wieder und eroberten die Führung zurück. Beim Stand von 11:10 ging es in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit erwischte Leipzig den besseren Start. In der 37. Minute führten die Grün-Weißen erstmals mit vier Toren (18:14). Doch wie bereits in der ersten Hälfte kam es zum Bruch: Lemgo holte Tor um Tor auf und ging selbst wieder in Führung (19:18). Die Haber-Sieben blieb dagegen neun Minuten ohne Treffer (46./19:20). In einer spannenden Schlussphase markierte Maciej Gebala vier Sekunden vor dem Ende das entscheidende Tor zum Leipziger Sieg.