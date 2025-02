Mit einem Glanzreflex in allerletzter Sekunde gegen den verdeckten Wurf von Aleks Vlah sicherte Keeper Sergey Hernandez dem SCM endgültig den fünften Sieg im zwölften Gruppenspiel. Offensiv überzeugten nicht zuletzt Felix Claar und Michael Damgaard (je acht Tore) sowie der fehlerfreie Matthias Musche (5/5). Aufgrund des direkten Vergleichs würde schon ein Remis am kommenden Mittwoch (26. Februar, 18:45 Uhr im Audio-Livestream und SpiO-Ticker) bei Kolstad IL in Norwegen das vorzeitige Ticket in die K.o.-Runde bedeuten.