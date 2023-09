Handball | Champions League SC Magdeburg erlebt Abend zum Vergessen in Barcelona

Hauptinhalt

2. Spieltag

Heftige Klatsche für den SC Magdeburg beim FC Barcelona: Das Wiegert-Team fand in der spanischen Metropole nie richtig Zugriff zum Spiel und wurde regelrecht deklassiert. Es war die dritte Niederlage für den SCM an einem Donnerstag in Folge.