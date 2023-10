Sowohl Magdeburg als auch der BHC legten los wie die Feuerwehr und schenkten sich rein gar nichts auf der Platte. Nach knapp fünf gespielten Minuten stand es bereits 4:4 (6.). Dann jedoch begann langsam aber sicher die Machtdemonstration der Magdeburger, während der Druck der Gäste immer mehr nachließ. Nach dem 6:5 für den Bergischen HC (8.) folgten lange Minuten mit wenig Toren für die Gäste. Erst in der 22. Minute gelang dem BHC der neunte Treffer - da hatte Magdeburg schon längst 15 Tore auf dem Konto (15:9/22.). Bis zur Pause blieb das Team von Bennet Wiegert am Drücker und ging verdient mit sieben Toren Vorsprung in die Pause (21:14).