In einer ausgeglichenen Anfangsphase spielten die Gäste in einer 5:1-Deckung, die den SCM auch im Hinspiel vor Probleme gestellt hatte. Magdeburg hatte am Dienstag (30.11.2021) in der Abwehr wenig Zugriff und geriet in Rückstand (6:8/11.). Der Bundesliga-Erste drehte die Partie, verpasste vor 865 Zuschauern aber eine höhere Halbzeitführung.