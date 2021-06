Nach der Pause setzte sich die souveräne Vorstellung des SCM nahtlos fort und der Abstand wuchs weiter an (25:14/33.). Zwar konnten die Eulen den Abstand einigermaßen konstant halten, zu mehr reichte es gegen eine konzentrierte Magdeburger Mannschaft nicht. In der 38. Minute gab Niclas Behrendt im SCM-Tor sein Bundesligadebüt. Er glänzte in knapp 14 Minuten auf der Platte mit sechs Paraden.