In der Champions League bleibt der SC Magdeburg dem Führungsduo auf den Fersen. Am Donnerstag besiegte der Deutsche Handball-Meister den FC Porto klar mit 41:36. Gegen den Letzten der Gruppe A zeigten die Marathonmänner von der Elbe trotz einer hohen Belastung eine konzentrierte Vorstellung.

In der Tabelle liegt das Team von Bennet Wiegert mit 9:5 Punkten auf Position drei. Es führt Telekom Veszprem mit 13:1 Zählern vor Paris St. Germain mit 12:2 Punkten. Die ersten Beiden kommen direkt weiter, der Dritte tritt in den Playoffs zum Viertelfinale an.