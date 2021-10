"Oh, wie ist das schön...", sangen die 5.000 begeisterten Fans in der GETEC Arena bereits viele Minuten vor Schluss. Zuvor hatten ihre Lieblinge eine astreine Leistung gegen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt abgeliefert, der allerdings mit großen Personalsorgen in die Partie ging. Lasse Möller (Knorpelschaden), Göran Sögard Johannessen (Leistenbeschwerden ), Magnus Röd (Anriss der Patellasehne) und Franz Semper (Kreuzband) fehlen länger.

Nach dem Wechsel bauten die Flensburger offensiv weiter ab und leisteten sich viele individuelle Fehler. Magdeburg dagegen hatte beim 25:18 (41.) bereits den Sieg so gut wie in der Tasche. Dass es am Ende nur fünf Tore Vorsprung wurden, ist eher schmeichelhaft für die Flensburger. Beim SCM warf Michael Damgaard aus allen Lagen, schließlich war der Däne Magdeburgs bester Torschütze mit zehn Treffern. Bei Sky sagte der Rückraumspieler: "Die Mannschaftsleistung war unglaublich heute. Wir haben ein Selbstvertrauen aufgebaut und sind unglaublich schwer zu schlagen. Es ist geil, dass wir so eine Harmonie haben.“