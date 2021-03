Der SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga auch im 13. Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann das Verfolgerduell gegen die Füchse Berlin am Sonntag mit 29:24 (12:11). Lukas Mertens war mit sechs Treffern bester Magdeburger Schütze, für die Füchse traf Mijajlo Marsenic mit sieben Toren am häufigsten. Durch den Erfolg klettert Magdeburg in der Tabelle auf Platz zwei hinter die SG Flensburg-Handewitt, die jedoch einige Nachholspiele zu absolvieren hat.