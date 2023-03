Der Auftakt der Partie versprach einen wilden Schlagabtausch. Ausgerechnet Ex-Magdeburger Robert Weber machte den Auftakttreffer (1.), den wiederum Philipp Weber konterte (2.). In dem Tempo ging es bis zur fünften Minute hin und her, doch dann wurde Magdeburg unsicher. Glatte sechseinhalb Minuten blieb der SCM ohne eigenen Treffer, bis Kay Smits (12.) sein Team mit dem 5:5 erlöste.

Die Wiegert-Truppe hielt das Tempo auch anschließend hoch und machte den Vorsprung durch den starken Kay Smits ab der 44. Minute zweistellig (25:15). Erst in der Schlussphase gelang den Berliner Gästen ein kleines Comeback, doch da war der Sieg des SCM längst eingetütet, der locker auslief und am Ende höchst verdient mit 34:29 gewann.

Der Deutsche Meister aus Magdeburg zieht nach Minuspunkten nun mit den Füchsen gleich. Die wiederum verlieren ihren Spitzenplatz an die Rhein-Neckar Löwen, die bei absolutem Punktegleichstand (beide 37:7 Punkte) das bessere Torverhältnis haben. Magdeburg (33:7 Punkte) bleibt in Schlagdistanz und hat noch zwei ausstehende Spiele in der Hinterhand. Eines dieser Nachholspiele steht für den SCM am 16. März an. Dann geht es auswärts gegen den TSV Hannover-Burgdorf (19.05 Uhr).