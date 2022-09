GWD Minden sah man in den ersten Minuten kaum Schwierigkeiten an, mit dem stark vom Verletzungspech getroffenen Kader in den Rhythmus zu finden. Das Team, das laut Trainer Frank Carstens durch die fehlenden Leistungsträger noch nicht erstligareif sei, hielt lange einen ausgeglichenen Spielstand und kam sogar hin und wieder selbst in Führung. Nach einem Timeout in der 19. Minute entwickelte Magdeburg aber eine immer größere Sicherheit und ging so am Ende mit einer doch deutlichen Fünf-Tore-Führung in die Pause (17:12).

Gisli Thorgeir Kristjansson (r.) legte acht Tore auf und traf selbst vier mal Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner