Das Programm der Handballer des SC Magdeburg hat es in sich. Nach dem Topspiel gegen THW Kiel und dem Europacup-Auftritt in Lissabon wartete am Donnerstag das dritte Spiel in fünf Tagen. Gegner Hannover Burgdorf rangiert derzeit auf dem 14. Platz, von der Papierform her eine lösbare Aufgabe.

Zäher Start - Magdeburg steigert sich

In den ersten 20 Minuten merkte man den Elbestädtern die Strapazen der letzten Tage an. Das Spiel des SCM wirkte fahrig, es gab ungewöhnlich viele technische Fehler. So konnten die Gäste zwischenzeitlich mit zwei Tore in Führung gehen. Doch zunächst steigerte sich Keeper Jannick Green im Kasten, dann klappte das Umschaltspiel auch deutlich besser. So arbeiteten sich die Magdeburger langsam nach vorn, schraubten das Ergebnis zwischenzeitlich sogar auf 14:9. Mit 14:11 ging es dann vor mehr als 4.700 Fans in die Kabinen. Zähes Spiel in der ersten Halbzeit. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Green pariert drei Siebenmeter

Nach dem Wechsel dann war das Tor des SCM wie vernagelt. Die Defensive arbeitete stark, was durchkam, parierte Green. Auch drei Siebenmeter konnte Hannover nicht unterbringen, erzielte elf Minuten lang kein Tor. So konnte Magdeburg auf 19:12 davonziehen, die Vorentscheidung. Und der Gastgeber ließ trotz einiger Nachlässigkeiten in den Schlussminuten nichts mehr anbrennen. Omar Ingi Magnusson mit acht Treffern bester Magdeburger Werfer.