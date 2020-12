Die Elbestädter kamen schwer in die Partie und schafften den ersten Treffer erst in der 7. Minute durch Omar Ingi Magnusson zum 1:3. Bis zur 20. Minute liefen sie einem Rückstand hinterher, dann machte der in der ersten Hälfte starke Lukas Mertens das 10:10. Ebenfalls überzeugend agierte wieder einmal Jannick Green im SCM-Tor und kam am Ende auf zwölf Paraden. Zur Pause hatte Magdeburg eine Vier-Tore-Führung herausgeworfen.