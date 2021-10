Handball | Bundesliga SC Magdeburg wankt und schlägt dann auch Erlangen

9. Spieltag

Was für ein dramatisches Finish! Der SC Magdeburg hat gegen den HC Erlangen in letzter Sekunde gewonnen. Nach einem harten Stück Arbeit bleibt das Team von Bennet Wiegert verlustpunktfrei in der Liga und holte wettbewerbsübergreifend den 16. Sieg der Saison!