Die Gastgeber starteten beinahe perfekt in die Partie, die ersten fünf Versuche fanden alle den Weg ins Tor. Wetzlar schien noch nicht drin im Spiel, nahm eine Auszeit und fand dadurch langsam in seinen Rhythmus. Nach 15 Minuten lag Magdeburg mit fünf Toren vorne (11:6), eine Unterbrechung nach einer Verletzung von Wetzlars Patrick Gempp schien aber für einen Bruch im SCM-Spiel zu sorgen.

Die Grün-Roten agierten nun zu fahrig, ließen ihre Chancen liegen und kassierten plötzlich den Ausgleich (13:13/26.). Das Spiel wurde immer hektischer, das Publikum war mit den Leistungen der Unparteiischen nicht zufrieden und quittierte jede strittige Szene mit Pfiffen. Das schien sich auch auf die Mannschaft zu übertragen. SCM-Coach Bennet Wiegert kassierte für zu viele Sprüche Richtung Schiedsrichtergespann eine Gelbe Karte. Mit einem knappen Vorsprung ging es schließlich in die Pause (15:14).

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Duell spannend. Wetzlar verteidigte mit aller Härte - manchmal auch etwas über dem Erlaubten. Das kühlte die Stimmung in der Arena bei den 3.474 Zuschauern nicht unbedingt runter, die besonders in Wetzlars Magnus Frederiksen eine Art Sündenbock gefunden hatten. Jede Ballaktion von ihm wurde von einem gellenden Pfeifkonzert begleitet.