Der gemeinsam mit Michael Damgaard (zehn Treffer) in der Offensive überragende Omar Ingi Magnusson (sieben Treffer) löste den kleinen Knoten (9:8/20.). Schon zur Pause lag Magdeburg wieder mit vier vorn, ehe die Wiegert-Sieben in der zweiten Hälfte phasenweise erst richtig ins Rollen kam und den in diesem Momenten bemitleidenswerten Aufsteiger bis zu Kay Smits 31:20 (51.) nach allen Regeln der Tempohandballkunst überrollte.

Zwar verhinderten die Gäste in den Schlussminuten, dass es zweistellig blieb, aber dafür sorgte Matthias Musches zweiter Treffer des Abends für das 34. Magdeburger Tor – so viele waren den Elbestädtern in dieser Bundesligasaison auch noch nicht gelungen. Die SCM-Bilanz bleibt vor dem letzten Spiel des Jahres und der folgenden EM-Pause am Weihnachtssonntag (26. Dezember, 14 Uhr, im Livestream und Ticker in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de) beim Tabellendritten SG Flensburg-Handewitt also weiter ohne jeglichen Kratzer.



"Wir sind seit Wochen und Monaten die Gejagten, das muss man mental beackern – und damit sind wir bislang sehr gut umgegangen. Das macht mich stolz", betonte Bennet Wiegert nach diesem überzeugenden Auftritt noch, doch "das Wort 'unbesiegbar' gibt es im Leistungssport nicht." Aber wer weiß schon, was diese Magdeburger in dieser noch so vorhaben.