Handball | Bundesliga HSV chancenlos: SC Magdeburg weiter im Flow

28. Spieltag

04. Mai 2025, 19:54 Uhr

Der SC Magdeburg hat sich 70 Stunden nach dem sensationellen Champions-League-Erfolg in Veszprem in der Bundesliga keine Blöße gegeben: Gegen den HSV Hamburg agierte der SCM von Beginn an konzentriert.