Der SC Magdeburg hat sich in der Champions League im Hinspiel des Viertelfinals gegen den Top-Favoriten KC Veszprem aus Ungarn mit 26:26 (11:14) getrennt. Damit muss das Team von Trainer Bennet Wiegert um den Einzug ins Final Four in Köln bangen und steht im Rückspiel am 1. Mai gehörig unter Druck.

Schock für Magdeburg: Musche muss verletzt raus

Die Gastgeber erwischten keinen guten Start und vergaben mehrere Würfe. Dann der Schock in der 4. Minute: Ohne gegnerische Einwirkung zog sich Magdeburgs Linksaußen Matthias Musche eine wohl schwere Fußverletzung zu. Nach einem Pass in seine Richtung ging das SCM-Urgestein zu Boden und hielt sich den rechten Fuß. Wenig später kehrte er auf Krücken, den Fuß dick bandagiert, wieder in die Halle zurück. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Veszprem zieht davon