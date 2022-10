In der Vorschlussrunde des IHF Super Globe trifft Magdeburg am Samstag (ab 17:00 Uhr im Liveticker) auf den ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly aus Kairo. Im zweiten Halbfinale stehen sich ebenfalls am Samstag (19:30 Uhr) KS Kielce aus Polen mit Nationaltorwart Andreas Wolff und der spanische Champions-League-Sieger FC Barcelona gegenüber, die ebenfalls problemlos in ihren Dreiergruppen Erster geworden waren. Das Finale wird am Sonntag um 19.30 Uhr MESZ angepfiffen.