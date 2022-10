Die Gastgeber brauchten etwas, um in einer zerfahrenen Anfangsphase in Schwung zu kommen. Zudem waren die aggressiv zu Werke gehenden Melsungener um ihren ebenfalls bestens aufgelegten Torwart Nebojsa Simic der erwartet unangenehme Gegner. Nach Elvar Örn Jonssons zwischenzeitlichem Ausgleich (6:6/15.) erarbeiteten sich die Gastgeber in der Folge jedoch ein kleines Polster. Kurzzeitig erhöhte Kapitän Christian O'Sullivan sogar auf vier Tore (29./15:11), ehe die MT durch André Gomes vor der Pausensirene auf 15:12 verkürzte.



Auch im zweiten Durchgang blieben beide Schlussmänner im Fokus. Während Simic insgesamt auf 15 Paraden (37,5 Prozent gehaltene Bälle) kommen sollte, stand ihm SCM-Keeper Mike Jensen (13 Paraden, 36 Prozent) in kaum etwas nach. Auf dieser stabilen Basis blieben die Hausherren bis zu Beginn der Schlussphase knapp vorn. Selbst in Unterzahl ließ sich Melsungen nicht abschütteln (22:20/52.). Erst mit Michael Damgaards 26:22 (58.) war die Vorentscheidung gefallen. Bester Schütze der Partie war SCM-Rückraum Kay Smits mit acht Treffern, fünf davon gelangen dem Niederländer vom Siebenmeterpunkt.