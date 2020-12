Vor allem Philipp Vorlicek und Luca de Boer stachen immer wieder mit erfolgreich vorgetragenen Angriffen über die Flügel heraus und brachten die Niedersachsen in den ersten Minuten mehrere Male in Front. Erst in der elften Minute konnte der SCM die erste Führung durch Marko Bezjak verbuchen (6:5.). Bis zur Halbzeitsirene war es ein Spiel auf Augenhöhe. Dabei ragte vor allem Magdeburgs Torwart Jannick Green mit 10 (!) gehalten Würfen heraus. Kurz vor dem Pausengang nutzte der SCM eine Überzahlsituation eiskalt aus und schoss sich durch die Treffer von Moritz Preuss und Christian O'Sullivan einen Drei-Tore-Vorsprung heraus (12:9.).

Die Führung gab den Sachsen-Anhaltern in Hälfte zwei Auftrieb: Schnell bauten die Wiegert-Schützlinge in Person von Lukas Mertens und Piotr Chrapkowski ihre Führung aus (16:11). Nordhorn hatte in dieser Phase des Spiels vor allem im eigenen Angriff zu kämpfen, fand kaum ein Durchkommen im Magdeburger Defensivverbund. Der SCM nutzte seinen Chancen hingegen konsequent und erhöhte nach erneuter Überzahlsituation durch Omar Ingi Magnusson auf 18:12 (43.). Damit war der Wiederstand der Gäste gebrochen. Vorne klingelte es für den SCM in schöner Folge, hinten machte Green die Nordhorner Chancen mit überragenden Paraden zunichte. Somit stand fünf Minuten vor Schluss ein beruhigendes Zehn-Punkte-Polster zu Buche (27:17), das sich die Magdeburger bis zur Schlusssirene nicht mehr nehmen ließen.