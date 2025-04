Handball | Bundesliga SC Magdeburg holt gegen Rhein-Neckar Löwen vierten Ligasieg in Folge

26. Spieltag

19. April 2025, 21:41 Uhr

In einem umkämpften Bundesligaduell hat sich der SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar Löwen durchgesetzt. Die Ottostädter überzeugten in der Abwehr, hatten aber in der Offensive ihre Probleme.