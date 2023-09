Celje konnte nur bis zur 12. Minute Akzente setzen. Nach dem zwischenzeitlichem 6:8 aus SCM-Sicht durch Mitja Janic spielten sich die Gastgeber Minute um Minute mehr in einen Rausch. Ein folgender 10:1-Lauf bis zur 23. Minute ebnete Magdeburg den Weg. Trainer Bennet Wiegert hatte jüngst den Killerinstinkt vermisst, an diesem Mittwochabend fanden seine Spieler ihn wieder und legten eine 75-prozentige Wurfeffizienz auf die Platte. Allen voran die beiden überragend aufgelegten Außen Matthias Musche (7 Tore, alle im ersten Durchgang) und Daniel Pettersson (6 Tore) hatten erheblichen Anteil an der allzu frühen Vorentscheidung.



Zudem setzte Omar Ingi Magnusson, mit acht Treffern bester Werfer der Partie, nicht zuletzt vom Siebenmeterstrich eine Ausrufezeichenleistung. Darüber hinaus steuerte Keeper Nikola Portner allein 14 Paraden zu dieser Machtdemonstration bei. Das Sahnehäubchen der Partie gegen heillos überforderte Gäste war ein traumhafter Kempa von Felix Claar auf Linksaußen Lukas Mertens, der per Heber zum 33:19 vollendete (53.).