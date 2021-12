Der SC Magdeburg hat in der European League den vierten Sieg im fünften Spiel gefeiert und führt die Gruppe C wieder an. Gegen den kroatischen Vertreter RK Nexe Nasice gab es am Dienstagabend ein 32:26 (19:14). Bester Magdeburger Schütze war Nationalspieler Philipp Weber mit sechs Treffern, für die Gäste traf der Ex-Pariser Fahrudin Melic mit acht Toren am häufigsten.