In der Gruppe C steht der 7. Spieltag an. Die Magdeburger liegen bisher bestens im Rennen und rangieren mit elf Zählern auf Rang eins der Tabelle. Der Gast aus Slowenien hingegen hat zu kämpfen und kann bisher nur auf drei Pluspunkte verweisen. Das bedeutet Platz fünf bei insgesamt sechs Teams. Knifflich in der Gruppenphase, denn die beiden schlechtesten Mannschaften scheiden aus und das Achtelfinale geht ohne sie weiter. Die Slowenen müssen also unbedingt punkten, was der SC Magdeburg natürlich verhindern will. An der Spitze soll nichts anbrennen. Das Hinspiel am ersten Spieltag gewannen die Elbestädter in Velenje mit 31:27.