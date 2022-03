Spiel auf Augenhöhe in Hälfte eins

Denn der Gastgeber machte dem SCM ab der ersten Minute das Leben schwer und konnte sich dabei vor allem auf Schlussmann Mihailo Radovanovic verlassen, der Magdeburgs Angriffsbemühungen in der Anfangsphase zunichte machte. Erst in der fünften Minute brach Tim Hornke den Bann und warf die Gäste in Führung. Doch auch im Anschluss hatte Magdeburg immer wieder mit fehlender Konsequenz im Angriff zu kämpfen, was Nexe ausnutzte und zwischenzeitlich auf 8:5 davonzog.

Bildrechte: imago images/Jan Huebner "Wir haben eine Mannschaft gegen uns, die uns weh tut. Nehmen wir es an, das macht uns besser", forderte Wiegert kurz darauf und wurde nicht enttäuscht. Der SCM zog das Tempo an und übernahm dank Michael Damgaards 9:8 nach 24. Minuten wieder die Führung. Kurz vor der Pause nutzte Nexe erneut zwei unnötige Ballverluste der Gäste in der Vorwärtsbewegung und sorgte so für den 11:11-Halbzeitstand.

SCM zieht das Tempo an - Musche und Damgaard überragend

Die Kroaten nahmen das Erfolgserlebnis mit in die zweite Hälfte und blieben dank der Treffer von Dorian Markusic und Fahrudin Melic knapp in Führung. Ein Doppelpack von Matthias Musche brachte aus Sicht des SCM nach knapp 40 Minuten aber die Wende. Die Gäste verschärften das Tempo an und nutzten ihre Chancen nun auch konsequent. Nexe hatte in der Offensive dagegen seine Probleme und schwächte sich zudem durch Zwei-Minuten-Strafen. Magdeburg spielte nun seine ganze Klasse aus und hielt den Gastgeber auch dank der Treffer von Damgaard auf Distanz - auch weil bei Nexe zusehends die Kräfte schwanden.

Neben Musche, der einen perfekten Abend erwischte und jeden seiner acht Abschlüsse im Tor unterbrachte, überragte Damgaard mit zehn Treffern.