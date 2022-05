Dass die Magdeburger als Favorit beim Finalturnier gelten, zeigten sie am Samstag über weite Strecken. In ernsthafte Gefahr wurden sie von den Kroaten nie gebracht. Nachdem das Spiel in den ersten drei Minuten mit drei Treffern auf jeder Seite ausgeglichen begann, setzten sich die Magdeburger danach mit einem 3:0-Lauf erstmals ab. Nasice gelang es in der Folge das gesamte Spiel über nicht mehr, den Abstand auf weniger als zwei Treffer zu verkürzen,