Der SC Magdeburg hat sich mit einem Sieg im Ost-Derby gegen den SC DHfK Leipzig Rückenwind für die schwere Aufgabe in der Champions League beim FC Barcelona geholt. Vier Tage vor dem Königsklassen-Duell in Spanien gewann der SCM in der Bundesliga gegen die Leipziger mit 35:29 (18:14). Damit bleibt der deutsche Doublesieger, der noch ein Spiel weniger absolviert hat, mit 10:2 Zählern weiter an der Spitzengruppe der Liga dran.