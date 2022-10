Magnusson meldet sich mit vier Toren zurück

Als SCM-Keeper Mike Jensen nach dem Rückraumwurf des Polen Mateusz Matlach zum ersten Mal hinter sich greifen musste, waren schon fast elf Minuten vergangen und der deutsche Meister lag zuvor bereits 6:0 in Führung. Auch Rückkehrer Omar Ingi Magnusson, den Trainer Bennet Wiegert in der ersten Halbzeit auf die Platte ließ, hatte sich da schon in die Torschützenliste eingetragen (2:0/3.) Insgesamt traf der Isländer vier Mal – allesamt fehlerfrei vom Siebenmeterpunkt.

SCM-Rückraum Omar Ingi Magnusson (14) warf vier Siebenmeter-Tore gegen Sydney, während Philipp Weber (20) zum "Man of the Match" gewählt wurde. Bildrechte: IHF

Anders als die Magdeburger Trikots hatte der zuvor für intensive medizinische Checkups in seiner isländischen Heimat weilende Magnusson den Flieger von Frankfurt/Main auf die arabische Halbinsel erwischt. Da die Koffer mit dem SCM-Equipment nach dpa-Informationen erst am Dienstagabend im Zielort eintreffen sollten, lief die Mannschaft in ungewohnten und notdürftig beflockten schwarzen Leihtrikots des Gastgeberverbandes auf.

Wiegert-Team lässt nur kurz nach

Zwar durfte sich Sydneys Torhüter Tim Schubiger vor allem in der Anfangsviertelstunde mit einigen guten Paraden auszeichnen – dass die Magdeburger dank Treffer von Lucas Meister, Magnusson und Lukas Mertens (3) aber im Anschluss binnen nur etwas mehr als vier Minuten von 11:5 auf 16:5 davonzogen (24.), konnte auch der Schweizer nicht verhindern. 20 Sekunden vor der Halbzeitsirene erhöhte Nationalspieler Philipp Weber erstmals auf zwölf Tore Vorsprung (20:8/30.).



Daran knüpften die Elbestädter auch nach dem Seitenwechsel an. Kay Smits schraubte schnell auf 24:9 (35.). Erst Mitte der zweiten Hälfte ließ der SCM die Australier etwas durchatmen, die das unter anderem für einen Vier-Tore-Lauf zum 21:33 ausnutzten (48.). In der Folge fuhr Magdeburg die Konzentration aber noch einmal hoch, ließ in den letzten zwölf Minuten nur zwei weitere Gegentore zu und enteilte auf 41:23 (60.). Bester Werfer der Partie war SCM-Linksaußen Lukas Mertens mit sieben Treffern.