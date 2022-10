Magdeburgs Magnusson meldet sich mit vier Toren zurück

Als SCM-Keeper Mike Jensen nach dem Rückraumwurf des Polen Mateusz Matlach zum ersten Mal hinter sich greifen musste, waren schon fast elf Minuten vergangen und der deutsche Meister lag zuvor bereits 6:0 in Führung. Auch Rückkehrer Omar Ingi Magnusson, den Trainer Bennet Wiegert in der ersten Halbzeit auf die Platte ließ, hatte sich da schon in die Torschützenliste eingetragen (2:0/3.) Insgesamt traf der Isländer vier Mal – allesamt fehlerfrei vom Siebenmeterpunkt.

SCM-Rückraum Omar Ingi Magnusson (14) warf vier Siebenmeter-Tore gegen Sydney, während Philipp Weber (20) zum "Man of the Match" gewählt wurde. Bildrechte: IHF

Anders als die Magdeburger Trikots hatte der zuvor für intensive medizinische Checkups in seiner isländischen Heimat weilende Magnusson den Flieger von Frankfurt/Main auf die arabische Halbinsel erwischt. Da die Koffer mit dem SCM-Equipment nach dpa-Informationen erst am Dienstagabend im Zielort eintreffen sollten, lief die Mannschaft in ungewohnten und notdürftig beflockten schwarzen Leihtrikots des Gastgeberverbandes auf.

Wiegert-Team lässt nur kurz nach

Zwar durfte sich Sydneys Torhüter Tim Schubiger vor allem in der Anfangsviertelstunde mit einigen guten Paraden auszeichnen – dass die Magdeburger dank Treffer von Lucas Meister, Magnusson und Lukas Mertens (3) aber im Anschluss binnen nur etwas mehr als vier Minuten von 11:5 auf 16:5 davonzogen (24.), konnte auch der Schweizer nicht verhindern. 20 Sekunden vor der Halbzeitsirene erhöhte Nationalspieler Philipp Weber erstmals auf zwölf Tore Vorsprung (20:8/30.).



Daran knüpften die Elbestädter auch nach dem Seitenwechsel an. Kay Smits schraubte schnell auf 24:9 (35.). Erst Mitte der zweiten Hälfte ließ der SCM die Australier etwas durchatmen, die das unter anderem für einen Vier-Tore-Lauf zum 21:33 ausnutzten (48.). In der Folge fuhr Magdeburg die Konzentration aber noch einmal hoch, ließ in den letzten zwölf Minuten nur zwei weitere Gegentore zu und enteilte auf 41:23 (60.). Bester Werfer der Partie war SCM-Linksaußen Lukas Mertens mit sieben Treffern.

Magdeburgs nächste Station: Al Khaleej

Im nächsten Gruppenspiel wartet Al Khaleej aus Saudi-Arabien auf den SCM. Die Partie ist für den 20. Oktober um 18 Uhr angesetzt. Sollte Magdeburg auch diese Partie gewinnen, so zieht die Mannschaft als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Die Halbfinals und anschließenden Finalspiele werden am Wochenende (22. und 23. Oktober) stattfinden.