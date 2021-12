Bester Magdeburger Schütze war Michael Damgaard mit sechs Treffern, für Lemgo traf Lukas Zerbe mit ebenfalls sechs Toren am häufigsten. Emotionaler Höhepunkt war aber das Comeback von Matthias Musche wenige Minuten vor Schluss. Vor der Partie gaben die Elbestädter drei Vertragsverlängerungen bekannt: Spielmacher Marko Bezjak verlängerte bis 2023, Damgaard bis 2024 und Gisli Kristjansson sogar bis 2025.

Magdeburg begann mit Schwierigkeiten, hatte Probleme mit der offensiven Deckung der Gäste, die früh mit drei Treffern führten (1:4/9.). Magdeburg arbeitete sich ins Spiel und schaffte den Ausgleich (7:7/20. ), doch Lemgo holte sich den Vorsprung schnell zurück und rettete eine Führung in die Pause. Für die Elbestädter war es nach dem Europacup-Spiel in Velenje der erst zweite Halbzeit-Rückstand der Saison. Auch in Slowenien drehte das Wiegert-Team die Partie.