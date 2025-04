Das Team von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am Mittwochabend (16. April) nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 31:20 (14:11) gegen die nach wie vor abstiegsbedrohten Stuttgarter durch und klettert durch den 17. Saisonsieg mit nun 35:11 Punkten vorbei an Flensburg-Handewitt auf Platz fünf.