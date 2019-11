Handball | Bundesliga SCM verliert enges Spiel gegen die Füchse Berlin

Hauptinhalt

14. Spieltag

Der SC Magdeburg hat im Kampf um die vorderen Plätze in der Handball-Bundesliga einen Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert kassierte am Mittwoch gegen die Füchse Berlin eine knappe 27:29 (14:14)-Niederlage und musste den direkten Konkurrenten um die internationalen Plätze in der Tabelle passieren lassen. Nach vier Siegen am Stück rutschte der SCM durch die Pleite auf Platz sieben ab.