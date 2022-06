Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg startet seine Vorbereitung in die neue Saison am 6. August gegen das ukrainische Team HC Motor Saporoschje. Das Spiel (16:00 Uhr) wird in Haldensleben im Rahmen der Sachsen-Anhalt-Tour des Bundesligisten ausgetragen, teilte der SCM am Freitag mit. Insgesamt vier Testpartien steigen in Sachsen-Anhalt.

In der heimischen GETEC-Arena kommt es am 18. August (18:30 Uhr) im Rahmen des traditionellen Hummel-Cups zum Topspiel gegen die Franzosen von Chambery Savoje HB. Von Chambery kommt der neue Magdeburger Schlussmann Nicola Portner.

Drei Tage später in Halle (16:00 Uhr) trifft der SCM auf den HC Erlangen. Abgerundet wird das Warm-Up des Teams von Bennet Wiegert am 25. August (19:00 Uhr) mit dem Spiel in Beetzendorf gegen den TSV Hannover-Burgdorf.

Test in Dänemark und Turnier in Norwegen

Dazwischen wird der Deutsche Meister vom 10. bis 14. August zu einem hochklassigen Turnier nach Arendal (Norwegen) reisen. Auf dem Weg wurde für den 10. August ein Testspiel im dänischen Aarhus gegen Skanderborg-Aarhus Handbold vereinbart. In Arendal wiederum treffen die Elbestädter am Wochenende vom 12. bis 14. August auf Arendal, und die dänischen Klubs Aalborg und Silkeborg. Gegen Aalborg gewann der SCM bei der Klub-WM 2021 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Saison startet mit Supercup gegen den THW Kiel