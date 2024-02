Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Handball | Champions League SC Magdeburg mit Arbeitssieg gegen Wisla Plock

15. Februar 2024, 22:40 Uhr

Der SC Magdeburg hat zum Neustart in der Champions League einen Arbeitssieg gefeiert und Tabellenrang zwei in Gruppe B verteidigt. Gegen den polnischen Vertreter Orlen Wisla Plock gab es am Donnerstagabend vor 6.020 Zuschauern ein 28:22

(13:14). Für den SCM war es wettbewerbsübergreifend das 30. Spiel ohne Niederlage in Serie.