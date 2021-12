Handball | Bundesliga Fehlerfestival in Leipzig - SC DHfK verliert verrückte Partie gegen Minden

Hauptinhalt

Der SC DHfK Leipzig hat sein Heimspiel gegen die GWD Minden knapp verloren. Die Partie am Sonntagnachmittag war geprägt von einer horrenden Fehlerquote auf beiden Seiten, in der die Gäste aus Minden am Ende knapp mit 26:25 (12:13) die Oberhand behielten. Auf Seiten der Leipziger war Patrick Wiesmann mit sieben Toren am erfolgreichsten.