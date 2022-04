Höchste Zeit für eine Auszeit von Bennet Wiegert: Der Magdeburger Trainer schwor sein Team ein, bessere Abschlüsse zu nehmen. In der Folge traf der SCM fünfmal in Folge ohne Antwort von Kiel und konnte sich in Führung bringen. Zur Pause lag der SC Magdeburg mit 13:12 in Front. Die harte Halbzeit mit vielen Fouls endete hitzig.

So gelang es den Kielern durch konsequente Abschlüsse in den letzten Minuten davon zu ziehen und ein lange enges Spiel am Ende mit einem klaren Vorsprung zu gewinnen. In der Höhe sei das Ergebnis okay, sagte Trainer Wiegert nach dem Spiel gegenüber der ARD. "In der letzten Viertelstunde haben wir alles vermissen lassen, was uns in jüngerer Vergangenheit so stark gemacht hat." Allerdings sah er seine Mannschaft schon in der ersten Mannschaft im Hintertreffen: "Wir waren heute zu weit weg. Auch wenn wir in der ersten Halbzeit nochmal zurückgekommen sind, hat schon da nicht alles gepasst." Im Fazit konnte er seine Enttäuschung nicht verbergen: "Das tut unheimlich weh"