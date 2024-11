Bildrechte: IMAGO / wolf-sportfoto

Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig feiert ersten Auswärtssieg der Saison

11. Spieltag

21. November 2024, 21:19 Uhr

Der SC DHfK Leipzig hatte in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel gewonnen und lag in der zweiten Halbzeit in Bietigheim schon mit fünf Toren zurück. Doch dann drehte die Sigtryggsson-Truppe mächtig auf und konnte erstmals in der Fremde jubeln.