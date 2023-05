Zur Halbzeitpause kämpfte sich der DRHV zwar noch einmal ran, konnte aber nach dem Seitenwechsel nie gänzlich den Anschluss finden. Mehrfach lagen die Gäste nur mit wenigen Treffern zurück (24:25/43. Minute), doch immer wieder wusste Bietigheim, geschickt zu kontern. Spätestens mit dem 26:32 (58.) in der Schlussphase machte die SG alles klar und verwies den ehemaligen Tabellenzweiten in seine Schranken. Bester Treffer bei den Gästen war David Misovych mit sieben Toren. Top-Scorer Timo Löser konnte dagegen nur fünf seiner zwölf Würfe im Tor unterbringen.

Der HC startete gut gegen die in der Tabelle deutlich besser platzierten Hüttenberger und führte in der zehnten Minute bereits mit 6:3. Dieser Vorsprung schmolz allerdings in einer Schwächephase der Gastgeber ab der 22. Minute schnell ein. Hüttenberg drehte die Partie innerhalb weniger Minuten und mit einem 8:1-Lauf bis zum Halbzeitpfiff mit 16:12 in Führung.