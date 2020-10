Handball | Bundesliga Ex-Meister zu stark für die Wildcats

Hauptinhalt

6. Spieltag

Sein erstes Geisterspiel in dieser Saison wird Handball-BL-Aufsteiger Halle-Neustadt nicht nur wegen der fehlenden Atmosphäre in schlechter Erinnung behalten. Denn auch sportlich lief in Bietigheim nicht viel zusammen.